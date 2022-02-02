Ozan Tufan resmen Fenerbahçe'ye geri döndü!

Yaz transfer döneminde kiralık olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a giden Ozan Tufan, sarı-lacivertli kulübe geri döndü. Kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu transferi duyurdu.

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'un yolunu tutan Ozan Tufan, iki kulübün karşılıklı anlaşması sonucu Fenerbahçe'ye geri döndü

Milli oyuncu İngiliz temsilcisinde 9 maça çıktı ve 489 dakika süre alabildi. 26 yaşındaki yıldız, gol veya asist üretemedi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbolcumuz Ozan Tufan Hakkında

2021-2022 futbol sezonunun yaz transfer döneminde, İngiltere Premier Lig ekibi Watford FC'ye kiralık olarak transferi gerçekleşen futbolcumuz

Ozan'ın, sezonun kalan kısmını iki kulübün anlaşmasıyla Fenerbahçe'de geçirmesine karar verilmiştir.

istanbul'da yapılacak sağlık kontrolleri tamamladıktan sonra, Ozan Tufan ile sözleşme imzalanacaktır.

Çubuklu forma ile mücadelesini sürdürecek futbolcumuza hedeflerimiz yolunda başarılar diliyoruz."

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02/02/2022 15:52