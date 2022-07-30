Ozan Tufan ve Michael Seri Hull City'ye galibiyeti getirdi

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30/07/2022

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Ozan Tufan ve Michael Seri Hull City'ye galibiyeti getirdi

İngiltere Championship'in açılış haftasında Hull City, sahasında Bristol City'yi eski Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan ve eski Galatasaraylı futbolcu Michael Seri'nin attığı gollerle 2-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı..

İngiltere Championship'in 1. haftasında Hull City ile Bristol City The MKM Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, rakibini uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Hull City'nin golleri 72. dakikada Ozan Tufan (p) ve 90+3. dakikada Michael Seri'den gelirken, Bristol City'nin tek golünü 30. dakikada Andreas Weimann kaydetti.

 

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30/07/2022 21:33
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TAGS: Ozan Tufan, hull city
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