Ozan Tufan ve Michael Seri Hull City'ye galibiyeti getirdi
30/07/2022
İngiltere Championship'in açılış haftasında Hull City, sahasında Bristol City'yi eski Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan ve eski Galatasaraylı futbolcu Michael Seri'nin attığı gollerle 2-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı..
İngiltere Championship'in 1. haftasında Hull City ile Bristol City The MKM Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.
Ev sahibi takım, rakibini uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Hull City'nin golleri 72. dakikada Ozan Tufan (p) ve 90+3. dakikada Michael Seri'den gelirken, Bristol City'nin tek golünü 30. dakikada Andreas Weimann kaydetti.
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