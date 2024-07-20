Ozankaya: Ameliyat başarılı geçti, hastamızın durumu iyi

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20/07/2024

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Ozankaya: Ameliyat başarılı geçti, hastamızın durumu iyi

Bahadır AYNA

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde dün beyin pili ameliyatı olan 72 yaşındaki Parkinson hastası İbrahim Sevinç Menteş’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Kıbrıs’a hastanın durumu ile ilgili kısa bir açıklama yapan Dr. Çağın Ozankaya, bugün Prof. Dr. Tanju Uçar ve nöroloji eki ile hastanın ziyaret edildiğini, durumunun gayet iyi olduğunu söyledi.

İbrahim Sevinç Menteş’in kendisini iyi hissettiğini aktaran Ozankaya, Sevinç’in “Konuştuğunuz herkese benden selam söyleyin” dediğini kaydetti. Ozankaya, ülkemizde beyin pili ameliyatının 3’ncü kez yapıldığını ilerleyen süreçte ameliyat sayısının hızla artacağına dikkat çekti bu tür yenilikçi ameliyatlara verdiği destekten ötürü Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’e teşekkür etti. Ozankaya “Hastalarımızı ameliyattan sonra iyileştiğini görmek bizi motive ediyor” dedi.

20/07/2024 16:19
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TAGS: İbrahim Sevinç Menteş, haber, kktc
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