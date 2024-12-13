Ozankaya: Hastamızdaki en küçük değişiklik her şeye değiyor

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, beyin pili ameliyatları başarı ile devam ediyor.

Prof. Dr. Tanju Uçar ve Dr. Çağın Ozankaya tarafından 6. beyin pili ameliyatı bugün gerçekleştirildi.

Dr. Ozankaya, ameliyatın uzun ve detaylı bir hazırlık süreci gerektirdiğini belirterek, farklı tıbbi branşların uyum içinde çalıştığını ifade etti.

Ozankaya beyin pili ameliyatında MR çekimlerinden nörolojik testlere, hastanın anatomik yapısının değerlendirilmesinden cerrahi uygunluk testlerine kadar her aşamanın büyük bir özenle yapıldığını ifade etti.

Dr. Ozankaya, “Her aşama çok önemli. Hiçbir şey daha önemsiz değil. Hastalarımızın azmi, teknik donanım ve altyapının sağlanması ile klinik tecrübe, bu ameliyatların olmazsa olmazıdır. Tüm bu koşuşturmaya rağmen hastamızdaki en küçük olumlu değişiklik, tüm çabalarımıza değer,” diyerek hastaya geçmiş olsun dileklerini iletti.