Ozankaya: Tedavimiz oldukça yüz güldürücü…

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, beyin pili ameliyatları başarı ile devam ediyor.

Haber Kıbrıs’ın elde ettiği bilgilere göre ülkemizde 20 Eylül 2024 tarihinde 4. kez beyin pili ameliyatı gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Tanju Uçar ve Dr. Çağın Ozankaya tarafından 4. beyin pili ameliyatı Meige Sendromu (Oromandibüler distoni ) olan hastaya başarılı bir şekilde uygulandı.

Çok uzun zamandır yüz çevresinde istemsiz hareketleri olan ve yaşam kalitesi oldukça düşen hasta, beyin pili sayesinde ameliyatın hemen ardından bu şikayetlerinden büyük ölçüde kurtuldu.

Henüz pilin çok düşük düzeyde açık olduğunu belirten Dr. Çağın Ozankaya “Düşük voltajla bile tedavimiz oldukça yüz güldürücü, optimum pil ayarı yapıldığında daha da düzelmeler olacak” dedi.

Prof. Dr. Tanju Uçar ise beyin pili ameliyatının özellikle Parkinson Hastalığı, Distoni ve Esansiyel Tremor hastalarında günümüzde en etkili tedavi seçeneklerinden biri olduğunu söyledi.

Uyanık anestezi ile gerçekleşen ameliyatta, cerrahlar ameliyatı gerçekleştirirken Nöroloji uzmanı Dr. Ferda Selçuk hastayı an be an muayene etti ve elektrodların en etkili olduğu alanlar teknikerler tarafından not edildi.

Ameliyat sonrası hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

26/09/2024 14:31