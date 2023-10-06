Ozankaya ve Soner'e 5'er gün ek tutukluluk

Gazimağusa’da, sahte reçete soruşturması kapsamında 4 Ekim’de tutuklanarak haklarında birer gün tutukluluk kararı alınan doktor Türker Ozankaya ve eczacı Himmet Soner’in, tutukluluk süreleri 5’er gün daha uzatıldı.

Zanlılar, Dr. Türker Ozankaya ile eczacı Himmet Soner bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesinde ikinci kez yargıç huzuruna çıkarıldı.

Tahkikat memuru polis çavuşu Mehmet Emin Doğan mahkemede dünkü şehadetini yineledi.

Doğan, tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlılar için soruşturma maksatlı 5’er gün tutukluluk talep etti.

Yargıç Aysu Çakan Alakan da talebi değerlendirerek, Ozankaya ve Soner ‘in 5’er gün ek tutukluluk talebini onadı.