Ozankaya ve Soner'e 5'er gün ek tutukluluk

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06/10/2023

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Ozankaya ve Soner'e 5'er gün ek tutukluluk

Gazimağusa’da, sahte reçete  soruşturması kapsamında 4 Ekim’de tutuklanarak haklarında birer gün tutukluluk kararı alınan doktor Türker Ozankaya ve eczacı Himmet Soner’in, tutukluluk süreleri 5’er gün daha uzatıldı.

Zanlılar, Dr. Türker Ozankaya ile  eczacı Himmet Soner bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesinde ikinci kez yargıç huzuruna çıkarıldı.

Tahkikat memuru polis çavuşu Mehmet Emin Doğan mahkemede dünkü şehadetini yineledi.

 Doğan, tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlılar için  soruşturma maksatlı 5’er gün tutukluluk talep etti.

Yargıç Aysu Çakan Alakan da  talebi değerlendirerek, Ozankaya ve  Soner ‘in 5’er gün ek tutukluluk talebini onadı.

06/10/2023 13:36
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TAGS: haber, kıbrıs, Ozankaya, Soner
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