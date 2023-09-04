15. Ozanköy Pekmez Festivali sona erdi.

1 Eylül Cuma gecesi başlayan festivalde kurulan stantlarda satışlar yapıldı, özel etkinlikler düzenlendi.

Festivalin son günnde Girne Belediyesi Müdür Muavini ve Gıda Mühendisi Naile Soyel, "Pekmez: Doğal ve Süper Gıda" konulu sunum yaptı. Pekmezli tatlılar yarışmasının ardından Kıbrıs Müzikleri (Dikmen Gençlik Eğitim Merkezi) konseri verildi.

Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği halk dansları ekibi ile Nicosia Dance House modern dans gösterilerinin ardından festival, Hikmet Kurtarıcıoğulları konseriyle sona erdi.