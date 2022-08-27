“Ozanköy Pekmez Festivali” yarın akşama kadar sürecek

Girne Belediyesi tarafından düzenlenen 14’üncü Ozanköy Pekmez Festivali dün akşam düzenlenen açılış töreni ile başladı. Bugün devam eden festival yarın akşama kadar sürecek. Festivalde Kıbrıs’a özgü el işi, yiyecek ve içecek stantları, konserler, söyleşiler ve kitap satışı yer alıyor.

Girne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ozanköy bölgesinin turistik tanıtımına, harup ve pekmez üretiminin devamlılığına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen festivalin dün akşamki açılış törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Girne Belediye Başkanı Nidai Gündördü, Ozanköy Muhtarı Mustafa Uzun ve Girne Belediyesi Meclis Üyeleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açılış öncesi geleneksel pekmez şırası kaynattı. Tatar, folklor gösterisinin ardından stantları gezerek, harnuptan yapılmış ürünlerin tadına baktı.

Açılış seremonisi şira tadımıyla başlayan festivalde konuşan Ozanköy Muhtarı Mustafa Uzun, 2008 yılından beridir festivalin devam ettiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Gündördü, konuşmasında, “Akdeniz’in meyvesi olan harnuba sahip çıkmak için canla başla çalıştıklarını” belirterek, bu festivalin harnuba önemli bir değer kattığını söyledi.

Güngördü, “İki sene önce devletin ve hükümetin yaptığı açılımla harnubun kilosu 3 liradan 7’ye bu sene ise 18 liradan sezonu açtı. Tahminlere göre tüccar 21 TL’ye kadar kilosuna ödenek vermeyi uygun gördü. Bu ağaca daha çok sahip çıkmak ve harnup potansiyelini artırmamız gerekiyor” dedi. Güngördü, Belediyenin yeşil alanlara harnup fidanı dikme kararı aldığını da söyledi.

Güngördü, Ozanköy’ün “uzay şairi” Osman Türkay’ın köyü olduğunu belirterek, “Bu festivalin yaşatılması için ve ona vefa borcu olarak köyde anıt heykelini yaptık. Osman Türkay’ı tanıtmak için önemli bir vesileye sebep olduk. Türkay’ın İstanbul’da bastırdığı kitapları bulduk ve biz de kitaplarını bastırarak kütüphanelere dağıttık” dedi. Köyün eski isminin Kazafana olduğunu hatırlatan Güngördü, Ozan Osman Türkay’ın adının yaşatılması için köye “Ozanköy” isminin verildiğini söyledi.

Nidai Güngördü, festivale katkı koyanlara teşekkürlerini iletti.

Festival,n bundan sonraki programı şöyle:

27 Ağustos Cumartesi

19:00 Sunum ve Şiir Dinletisi

Şair Osman Türkay’ın Hayatı ve Şiirleri

Konuşmacı: Prof. Dr.Şevket Öznur (Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı–Öğretim Üyesi)

Şiir Seslendirme: Ahmet Uçar (Şair)

(Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği ve Osman Türkay Vakfı iş birliğinde)

19:15 Halk Dansları Gösterisi

Girne Genç Sanatseverler Derneği

19:30 Konser

İpek Amber & İbrahim Çetiner

20.30 Sunum : Ülkemizde Harup Ağacının Önemi ve Üretimi

Konuşmacı: Mehmet Atak (Girne Belediyesi Yüksek Ziraat Mühendisi)

20.45 Tango Dans Gösterisi

Tango Siempre Cyprus

21:00 Konser

Eda Girgin

28 Ağustos Pazar

19:00 Pekmezli Tatlılar Yarışması

Yarışma Jürisi Koordinasyon Görevlisi: Cemaliye Erpak Karaosmanoğlu (Girne Belediyesi Gıda Mühendisi)

19.15 Pekmezin Sağlığımıza Faydaları Konulu Sunum

Konuşmacı: Naile Soyel (Girne Belediyesi Gıda Mühendisi)

19: 30 Halk Dansları Gösterileri

(Hasder)

19:45 Konser

Tenha

20:45 Pekmezli Tatlılar Yarışması sonuçlarının açıklanması

21:00 Halk Dansları Gösterisi

Lapta Belediyesi Halk Dansları Topluluğu

21:15 Kapanış Konseri

Hikmet Kurtarıcıoğulları

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27/08/2022 14:51