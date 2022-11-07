Ozanköy Şehitleri, 22 Kasım’da resmi törenle anılacak

Ozanköy Şehitleri, 22 Kasım Salı günü resmi törenle anılacak.

Girne Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, anma töreni Ozanköy Şehitleri Anıtı önünde saat 09.00’da başlayacak.

Tören, protokol sırasına göre çelenklerin konulması ile başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bayraklar göndere çekilecek.

Anma töreni, şiirlerin okunması ve konuşmaların yapılmasının ardından sona erecek.

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07/11/2022 16:08