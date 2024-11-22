Ozanköy Şehitleri anıldı

Ozanköy şehitleri Ali Ahmet Barut Kaşıkçı, Nuh Ahmet, Necmi Ali Kaya, Halil İbrahim Recep ve Mustafa Hasan Yavaş; Ozanköy Şehitliği’nde düzenlenen resmi törenle anıldı

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, düzenlenen törene Girne Kaymakamı Cemal Özcemoglu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına Topçu Albay Eyüp Şafak, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına Deniz Yarbay Murat Önder Bektaş, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, siyasi parti temsilcileri askeri ve sivil erkan ile şehit yakınları katıldı.

Tören, protokol sırasına göre Ozanköy Şehitler Anıtı'na çelenklerin konmasıyla başladı.

Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. The English School Of Kyrenia Öğrencisi Çevik Emre ‘Şehitlerimize’ isimli şiiri okumasının ardından şehit yakını Mustafa Ergüven bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmanın ardından tören son buldu.

“Bugün burada, toplumsal varoluş mücadelemizde şehit verdiğimiz beş kıymetli köylümüzün anısını yaşatmak, onların hatıralarını yüceltmek için toplandık.” sözleri ile konuşmasına başlaya şehit yakını Mustafa Ergüven, şehitlerin vatanları uğruna canını feda eden bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine en büyük katkıyı yapmış kahramanlar olduğuna vurgu yaptı.

50 yıl sonra, şehitlerin hatırasına ve kutsal emanetine sahip çıkmak için bir arada olduklarının altını çizen Ergüven, “Bırakılan bu mirası korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir.” şeklinde konuştu.

Kıbrıslı Türkler olarak ekonomik ve siyasal varoluş mücadelesinin, uluslararası platformda devam ettiğine dikkat çeken Ergüven, Kıbrıslı Türklerin adada barış ve istikrarın sağlanması adına çaba sarf ettiği süreçte yaşanılan zorlukların üstesinden gelmek için her gün daha fazla mücadele etmek durumunda kaldıklarına işaret etti.

Kıbrıslı Türklerin özgür, bağımsız ve onurlu bir yaşam sürme hakkına sahip olduğunun altını çizen Ergüven, “Bunun bilincinde olarak geçmişte olduğu gibi bugün de bir arada durmalı, dayanışmamızı artırmalı ve sesimizi daha güçlü bir şekilde yükseltmeliyiz.” dedi.

Kıbrıs Türkü olarak yıllardır süregelen sorunlar ve dünya ile olan kopuk yaşamın, halkı adeta bir çıkmaza sürüklediğine dikkat çeken Ergüven, uluslararası arenada tanınmamış bir devlet olmanın zorluklarıyla karşı karşıya olunduğuna vurgu yaptı.

Şehitlerin Kıbrıslı Türklere bıraktığı mirası yaşatmanın sadece onların hatırasına sahip çıkmakla değil, aynı zamanda onurlu bir yaşam sürmek için mücadele etmekle de mümkün olduğunun altını çizen Ergüven, “Uygulanan haksızlıklara karşı durmalı, sesimizi yükseltmeli ve Kıbrıs Türk halkının haklarını tüm dünyaya duyurmalıyız.” dedi.