 Ozanköy’de ev yangını! Yanmış bir ceset bulundu

 Ozanköy’de yangın çıkan bir evde yanmış bir erkek cesedi bulundu

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01/11/2021

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 Ozanköy’de ev yangını! Yanmış bir ceset bulundu

 Ozanköy’de, Çatalköy Caddesi dün saat 23:00 sıralarında, üzerinde bulunan Hüseyin Paul ARABACI’ya ait 36 numaralı ikametgahın ikinci katında, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu ikametgahın salon kısmında kimliği henüz tespit edilemeyen yanmış bir erkek cesedi bulundu.. Yangında ayrıca ikametgahın salon ve mutfak kısmı tamamen, 2 yatak odası ise kısmen yanarak hasar gördü. Ölü olarak bulunan şahsın kimlik tespit çalışmaları ve soruşturma devam ediyor.

01/11/2021 10:09
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