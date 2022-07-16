Ozanköy’de feci kaza! 1 ölü 1 yaralı

Ozanköy’de bugün sabaha karşı meydana gelen trafik kazasından Ali Rıza AVUKAT yaşamını yitirdi, Ayşegül RIFK ise yaralandı.

Ozanköy’de, bugün saat 03:40'ta Zeyko Yağ Fabrikasının batı kısmındaki toprak yol içerisinde, Girne’de sakin Ali Rıza AVUKAT(E-52) yönetimindeki HZ 430 plakalı çift kabin araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun doğu kısmından yol dışına çıkarak, 3.5 metre derinliğindeki dere yatağına düştü. Kaza sonucu araç sürücüsü Ali Rıza AVUKAT kaza yerinde yaşamını yitirdi. Araçta yolcu olarak bulunan Ayşegül RIFKI(K-51) ise yaralanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor.

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16/07/2022 08:27