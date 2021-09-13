Ozanköy’de Yangın Hasara Sebep Oldu

Ozanköy’de Kavak Sokak üzerinde dün saat 14.30 sıralarında yangın meydana geldi. İki ayrı evi ayıran bahçe duvarı üzerinde bulunan elektrik tesisatında oluşan kısa devre sonucu meydana gelen yangında, Can Demirdöven’e ait yaklaşık 500 kg zeytin odunu, muhtelif tahtalar ve Cemal Semih Atay’a ait ambarın ahşap kısımları, ambar içerisindeki muhtelif duvar boyaları, boya malzemeleri ve dört adet ahşap sandalye yandı. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, soruşturma devam ediyor.

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13/09/2021 16:50