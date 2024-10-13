Ozanköy’deki bahis ofisinde çalışanın yaptığı hırsızlık tespit edildi, çalışan tutuklandı

Ozanköy’deki bir bahis ofisinde çalışan M.D.’nin (E-20) iş yerinde hırsızlık yaptığı tespit edildi, şahıs tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, 29 Eylül’de meydana gelen olayda söz konusu şahsın bahis ofisine gelen bir müşteriden para almadan sisteme 231 bin 750 TL tutarında oyun işleyip, oyun oynamasını sağladığı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca, çalışanın müşteriye kasadan 4 bin 200 TL nakit para verdiği, böylece toplamda 235 bin 950 TL parayı çaldığı tespit edildiği, polis tarafından yürütülen soruşturmada şahsın tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.