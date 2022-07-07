Ozanköy’deki trafik kazasında yaralanan şahıs yoğun bakımda

Ozanköy’de Gökhan Abraşoğlu (E-42) yönetimindeki NY 497 plakalı motosikletle dün saat 18.00 sıralarında Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde, seyir halindeyken, önündeki aracı geçmeye çalıştığı sırada, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Mehmet Yumuşak (E-49) yönetimindeki EN 980 plakalı araca ve akabinde kaldırım üzerinde bulunan elektrik direğine çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Abraşoğlu, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

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07/07/2022 14:51