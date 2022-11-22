Ozanköy’e yürüyüş ve bisiklet yolu yapılacak

Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeki Çeler, Ozanköy’ü ziyaret ederek, vatandaşlar ve esnaf ile görüştü.

Zeki Çeler, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ozanköy’ün sorunlarının çözümü için projelerinin hazır olduğunu söyledi.

Çeler, kentteki trafik yoğunluğundan dolayı Ozanköy’ün bir kaçış noktası olarak kullanıldığını ve köy içinde trafik sıkışıklığı yaşandığını belirtti.

Çeler, devlet tarafından yapılacak Girne Doğu Çevre Yolu tamamlanana kadar Doğanköy ve Ozanköy dereleri üzerine yapılacak köprülerle, köy içindeki trafik yükünün hafifletileceğini anlattı.

Ozanköy’ün ekonomik gelişimi için köyde çekim ve cazibe merkezi yaratmak istediklerine dikkat çeken Çeler, köyün turistik değerinin ön plana çıkarılacağını ifade etti.

Çeler, dıştan alınacak katkılarla köy içindeki dere etrafında yürüyüş ve bisiklet yolu yapılacağını kaydetti.

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22/11/2022 11:52