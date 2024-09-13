Özant: Sahte Reçete Soruşturmasının Üzerinden Bir Yıl Geçti

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Dr. Dt. Ahmet Özant, “Kara Eylül” olarak nitelediği “reçete soruşturmasının” üzerinden bir yıl geçmesine rağmen kimsenin mahkemeye sevk edilemediğini ifade ederek, “Soruşturmaların acilen tamamlanması, adaletin hızla sağlanması ve mağduriyetlerin giderilmesi gerekmektedir” dedi.

Özant, reçete soruşturmasının 1. Yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Eylül 2023'te başlatılan “sahte reçete” soruşturmasının üzerinden bir yıl geçtiğini, soruşturmanın ilk zamanlarında, “Tarihin en büyük vurgunu”, “Devleti soydular”, “Sağlıkta çete”, “İlaç skandalıyla ilgili şikâyet”, “Sahte reçete operasyonunun 10 aylık maliyeti 100 milyon” gibi başlıklarla manşetlerde yer aldığını anımsattı.

Ancak “Kara Eylül” olarak anılan bu sürecin ardından bir yıl geçmesine rağmen ne bir eczacı ne bir hekim ne bir bürokrat ne de bir siyasinin mahkemeye sevk edilemediğine işaret eden Özant, şöyle devam etti:

“Hekimleri ve eczacıları kelepçeleyip basın önünde itibar suikastına uğratan kurumlardan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iki müdürünün yolsuzluk ve sahte diploma nedenle ile tutuklanması, müsteşarın istifa etmesi ve Sosyal Sigortalar Dairesi (SSD) Müdürü'nün terfisi, kuruma bakana olan güveni yerle bir etmiştir. Eczacılar ve hekimler arasında yapılan sözleşmelere göre gereken denetimlerin zamanında yapılıp soruşturmaların tamamlanması ve gerekli cezalandırmaların yapılması gerekirken bunların yapılmayıp Polis Genel Müdürlüğü'ne devredilmiş olması endişe vericidir. Dönemin SSD Müdürü ve Bakanı sık sık basına açıklamalar yaparak eczacı ve hekimlere karşı itibarsızlaştırma kampanyaları yürütmüşlerdir. Basın, tutuklanan hekim ve eczacıların fotoğraflarını yayımlayarak masumiyet karinesini ve insan haklarını ihlal etmiştir.

Soruşturma dosyalarının bir yıldır tamamlanamayıp savcılığa gönderilmemiş olması ve kamuoyunda itibarları zedelenen, hukuki, ekonomik, sosyal ve psikolojik açıdan mağdur edilen eczacı ve hekim meslektaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi mümkün değildir. Hesaplara konulan blokajlar, yurt dışı çıkış yasakları ve itibar kayıpları hala devam etmekte, bu sorunların çözümü için tek bir adım bile atılmamıştır.

Başlangıçtan itibaren sigortalıların ilaca erişiminde, e-reçete ve ilaç takip sistemi gibi önemli uygulamaların devreye alınması gerektiğine dikkat çektik; ancak ne yazık ki halen uygulamaya geçilememiştir. Bir yıldır ilaca erişemeyen sigortalıların ve emekçilerin maddi ve manevi zararlarının kim tarafından karşılanacağı belirsizdir.”

Özant, soruşturmaların acilen tamamlanması, adaletin hızla sağlanması ve mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğine vurgu yaparak, Polis Genel Müdürlüğünün Kasım 2023'te yaptığı şikayetler doğrultusunda Bakanlık bürokratları ve diğer sorumlular hakkında dosyaları hızla ilerletmesi ve savcılığa sevk edilmesi gerektiğini kaydetti.

Hekim ve eczacılarla ilgili soruşturmaların ivedilikle tamamlanması ve yargı sürecinin hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasının hayati önem taşıdığına vurgu yapan Özant, “Biz, yargı sürecinin her aşamasında meslektaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Hekimler, eczacılar ve mağdur sigortalılar, bu süreçte sorumlulardan hesap sormaya devam edeceklerdir. Yaşananları unutmadık ve asla unutmayacağız” ifadelerini kullandı.