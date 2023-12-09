Özant: Soruşturma mesleğimize saldırıya dönüştü

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Ahmet Özant, sahte reçete meselesine işaret ederek, "Soruşturma mesleğimize saldırıya dönüştü" dedi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Ahmet Özant da, birlik olarak hekimlik hakları, onuru ve saygınlığı için mücadele edeceklerini dile getirdi.

İnsan hakları ve toplum sağlığı konusuna da değinen Özant, yolsuzluk operasyonu olayının, meslektaşların onurunu ve saygınlığını zedelediğini söyledi.

Özant, “Sürdürülen soruşturma, yolsuzlukları ortaya çıkarmaktan çok, mesleğimize saldırıya dönüşmüştür. KTTB olarak hekimlik onurunu zedeleyen, insan haklarına aykırı bu tutum için girişimlerde bulunduk, mücadele ettik, etmeye de devam edeceğiz.” dedi.

Ülkede bir diğer sorunun eğitim ile sağlığın piyasalaştırılması olduğuna da işaret eden Özant, artan ekonomik krizlerin ve sağlıkta görülen şiddet olaylarının bir an önce engellenmesi gerektiğini söyledi.