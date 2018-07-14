Özatılgan: Çocuklarınıza spor yaptırın

Ülkemizin önde elen fitnes- spor eğitmenlerinden Nurcan Özatılgan, çocuk yaşta spora başlamanın önemini anlattı.

Kurmuş olduğu yeni stüdyo tipi spor Şaş’ını ile, çok sayıda insanın yaşamına dokunan, yaptıkları sporla özgüvenlerinin yükselmesini sağlayan Özatılgan, deneyimlerini şu cümlelerle aktardı: “Hem okul öncesiöğretmeni olarak hemde beden eğitimi öğretmeni olarak spora çocukken başlamanın avantajlarını savunan biriyim.

Egzersizin aynı zamanda stresi de azalttığı da bilimsel olarak biliniyor. Bu hem yetişkin bireyler hem de çocuklar için geçerli bir bulgudur... Bazı çocuklar, yetişkinler gibi stres, depresyon ve anksiyete yaşayabiliyorlar. egzersiz sağlığa iyi geldiğinden, sağlıklı bir çocuk dinlenmiş ve zihinsel olarak da uyanıktır.

Fiziksel aktivite dışında düzenli spor yapan çocuklarda sadece fiziksel sağlık değil, çocuklara sosyal ve psikolojik olarak da büyük katkı sağladığı görülmektedir. Birçok spor psikologu sporun çocuklar için en iyi öğrenme alanı olduğunu ve kendilerine olan öz güvenleri ve öz değerleri geliştirdiğini açıklamaktadır.”