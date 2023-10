Özbek: Takımımız değeri 240 milyon euro

Galatasaray Divan Kurulu ekim ayı olağan toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda yapıldı.

Toplantıda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Sizin bize verdiğiniz güvenle ne söz verdiysek santimine, milimine kadar hepsini yapıyoruz. Kemerburgaz’da divan toplantısı yaptık. Genel kuruldan aldığımız yetkiye dayanarak yapıyoruz. Emaneti sırtımızda taşıyoruz. Lütfen kimse Florya arazisini konuşmasın. Dışarıda korkunç bir mücadele veriyorum. Ne dediysek onu yapıyoruz. 'Florya’ya çivi çakılmadı' diyorlar. Her şeyin sırası var. Kemerburgaz’ı süratle bitirmeye çalışıyoruz. Burada yaptığımız inşaat 14 bin 500 metrekare. Dünyaya örnek olacak bir tesisin imalatı içindeyiz. 1. Faz, işin yükünü çeken faz. Ruhsatını aldık, inşaata başladık, ihalesini yaptık, kaba inşaatı bitirdik, ince işlere girdik, en kısa sürede bitirmek için de elleri, kolları sıvadık. Her türlü parasal sıkıntıya karşı size verdiğimiz sözleri tutmak için canla başla bütün arkadaşlarım çalışıyor. Florya’yı, Kemerburgaz’a taşıdıktan sonra Florya’da inşaata başlayacağız. Bizi destekleyin, biz Galatasaray için çalışıyoruz. Florya’da 40 dönüm bize ait olmayan arazi almadık mı? 1 milyar 85 milyon TL bedelle, kefalet verdim, kredi aldık, parasını o gün peşindik, aldık. Kulübün gelirleri ile 1 milyar 85 milyon TL’yi ödedim. Tapusu hala bizde. Galatasaray’ın haklarını korumak için gereken her şeyi yapıyorum. Büyükçekmece arazisi su toplama havzasında kalan 106 dönümlük bir arazi. Senelerdir su toplama havzasında kaldığı için de çivi çakılmamış. Güzel arazi, güzel bir yerde. Bizim müracaatımızla burası spor alanına çevrilerek bir şeyler yapılabilir" diye konuştu.

"Takımımız değeri 240 milyon euro''

Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile ilgili gelen eleştirilere cevap veren Başkan Özbek, "Erden Timur daha önce başkanlığımda futbol göğüs sponsoruydu. Futbolla çok ilgili, futbolu son derece takip eden bir insan olamaz mı? Birisi inşaat yapıyorsa başka hobisi olamaz mı? Galatasaray Spor Kulübü’nde başarılı yürüttüğü Sportif AŞ Başkan Vekilliğini niye böyle yorumluyoruz. Kullandığı ifadeler son derece doğrudur. Market değeri 150 milyon euro olan bir takımı, 30 milyon euro bonservis harcayarak kurdu. Bugün takımımız değeri 240 milyon eurodur. Geçen divanda Erden Timur çok net açıkladı, Galatasaray tarihindeki rekor seviyede sponsorluk olduğunu. Sponsorluk çalışmalarımız devam ediyor. Geçen sene sponsorlukta başarılı mıydık? Hayır. Zararımızın büyük kısmı da oradan geliyor. 13. olan bir takım ne kadar destek bulabilir, düşünün. Şampiyonlukla beraber gelen başarı rekor seviyede, Galatasaray tarihinde yok" şeklinde konuştu.

"Bizi gururlandıran bir takımımız var"

Borçlarla alakalı ise Dursun Özbek, "7.5 milyar TL borcumuz var mı, var. Kurduğumuz takımın 3-4 seneye varan bonservis ve maaş ödemeleri alt alta yazdığınız zaman evet, rakam doğru. Bu takım 6.2 milyar TL hasılat yapacak. 4 sene ile çarparsak, başarılı gittik, aynı takımı kullandık, 24 milyar TL hasılat getirecek. Bizi gururlandıran bir takımımız var. Geçen hafta bütün Türkiye mutlu oldu" ifadelerini kullandı. Büyük kulüpler arasında en iyi durumda olan kulübün Galatasaray olarak söylendiğini vurgulayan Özbek, "Gururla ve iftiharla her yerde şu laf söyleniyor, Bankalar Birliği’ne gidiyoruz, size helal olsun, büyük kulüpler içerisinde en iyi durumunda olan Galatasaray Spor Kulübü. Çünkü Galatasaray Spor Kulübü, Florya arazisini almak için 1 milyar 85 milyon TL kredi kullandı. 18 ay vadeliydi. 6. ay dolarken, 1 milyar 85 milyon TL’yi bankaya yatırdık ve krediyi kapattık" dedi

11/10/2023 17:10