Özbekistan, Tataristan ve Azerbaycan’dan sanatçıların sergisi YDÜ'de açılacak

Özbekistan, Tataristan ve Azerbaycan’dan sanatçıların Modern Sanat Müzesi için hazırladığı 3 sergi Yakın Doğu Üniversitesi’nde (YDÜ) açılacak.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, 67 eserden oluşan sergi İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars tarafından YDÜ İrfan Günsel Kongre Merkezi Salon 4'te cuma günü saat 08.30’da açılacak.

İki karma sergi, Özbekistanlı sanatçılar Babosinov Sarsenbay, Murad Karabaev ve Erkin Aralov'a ait 20 eser ile Tataristanlı sanatçılar Rabis Saliakhov, Albert Shinibaev ve Leila Faizova’ya ait 14 eserden oluşuyor.

Kişisel sergideise Azerbaycanlı sanatçı Rauf İsmailov'a ait 33 eser var.

27/11/2019 17:41