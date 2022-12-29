Özbekistan'da 18 çocuğun ölümüyle ilişkilendirilen Hint öksürük şurubunun üretimi durduruldu

Özbekistan'da 18 çocuğun ölümüyle ilişkilendirilen Hint Marion Biotech firmasının "Dok-1 Max" adlı öksürük şurubunun üretimini durdurduğu bildirildi.

ads ads ads ads
29/12/2022

ads
Özbekistan'da 18 çocuğun ölümüyle ilişkilendirilen Hint öksürük şurubunun üretimi durduruldu

Özbekistan'da 18 çocuğun ölümüyle ilişkilendirilen Hint Marion Biotech firmasının "Dok-1 Max" adlı öksürük şurubunun üretimini durdurduğu bildirildi.

Times of India'nın haberine göre, Uttar Pradesh eyaletinde Merkezi İlaç Standart Kontrol Organizasyonu (CDSCO) ekipleri, Marion Biotech firmasının bürosunda denetleme başlattı.

Ekipler, denetlemelerin sürdüğüne işaret ederek, şirketin tüm yasal izinlerinin bulunduğunu kaydetti.

Marion Biotech'in avukatı Hasan Harris, firmanın 10 yıldır faaliyet yürüttüğünü, konuyu derinlemesine araştıracaklarını ve üretimin durdurulduğunu açıkladı.

Firmanın "Doc-1 Max" şurubunu Hindistan'da satmadığı ve sadece Özbekistan'a ihraç edildiği kaydediliyor.

Özbekistan Sağlık Bakanlığı, 18 çocuğun "Doc-1 Max" öksürük şurubunu kullanmasının ardından hayatını kaybettiğini iddia etmişti.

29/12/2022 15:14
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Özbekistan
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.