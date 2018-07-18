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Özbekistan'da Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Bazı Uçuşlar Durduruldu

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18/07/2018

Özbekistan'da Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Bazı Uçuşlar Durduruldu

Özbekistan'da aşırı sıcaklardan dolayı ülkenin güneyinde bulunan Harezm ilindeki Ürgenç Havaalanı'ndaki uçuşlar geçici olarak durduruldu.
Özbekistan Hava Yolları İşletmesi, hava sıcaklığı ve teknik nedenlerle Ürgenç Havaalanı'nın geçici olarak kapatıldığını bildirdi. Açıklamada, Ürgenç Havaalanı'na yapılacak uçak seferlerinin Nukus ve Buhara havaalanlarına yönlendirildiği ifade edildi. 
Öte yandan Özbekistan Demiryollarından yapılan açıklamada, 25 Temmuz tarihine kadar Taşkent-Ürgenç ve diğer bağlantılı tren sefer sayısının artırıldığı belirtildi.
Meteoroloji verilerine göre, 23 Temmuz'a kadar ülkedeki hava sıcaklık ortalamasının mevsim normallerinin 5-7 derece üstüne çıkacağı ve 45 dereceyi bulacağı kaydedildi.

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TAGS: Özbekistan, dünya, haber
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