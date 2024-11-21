Özbekistan'da yeni hükümet kuruldu

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Abdulla Aripov Başbakanlığında kurulan yeni hükümet üyelerini onayladı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, ülke parlamentosunun alt kanadı Yasama Meclisince görüşülmesinin ardından takdim edilen yeni hükümet üyelerinin onaylanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kararnameye göre, Abdulla Aripov'un yeniden başbakan olarak yer aldığı hükümette, 4 başbakan yardımcısı ve 20 bakan bulunuyor.

Özbekistan'da 27 Ekim’de yapılan genel seçimlerin ardından yeni kabine oluşturulması amacıyla bu hafta başında hükümet istifa etmişti.

Yasama Meclisi’nin dün düzenlenen toplantısında Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, siyasi partilerle yaptığı istişarelerin ardından Aripov'un yeniden başbakan olmasını önerirken, milletvekilleri de yapılan gizli oylama ile Aripov'un yeniden başbakan olmasını oy birliği ile desteklemişti.

Hükümette daha önce çeşitli görevlerde bulunan Aripov, 2016 ve 2019 yıllarında yapılan seçimlerin ardından başbakan olmuştu.