Özbekistanlı sanatçıların sergisi açıldı

Özbekistanlı sanatçılar Sardor Allbergenov, Erkin Bozorov, İlhomjon Otanoyev, Urinboy Khamdamov, Alisher Khamdamow ile Umarbek Rajaboy tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan ve 120 eserden oluşan altı kişisel resim sergisi Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre açılışa Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel, rektör yardımcıları, enstitü müdürleri, öğretim elemanları, sanatçılarla, davetliler katıldı.

Sergi açılışında, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Özbekistanlı sanatçılar adına İlhomjon Otaboyev ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu birer konuşma yaptı.

Sergiler, 27 Aralık tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.

17/12/2019 18:04