Özbekistanlı ve Kazakistanlı sanatçıların eserlerinin yer aldığı 3 sergi açıldı

Özbekistanlı ve Kazakistanlı ressamların eserlerinden oluşan 3 ayrı sergi Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından açıldı.

YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, Özbekistanlı 4 Ressam ile Kazakistanlı 5 Ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için ayrı ayrı özel olarak hazırladığı “Özbekistan Sanatçıları Sergisi” ve “Kazakistan Sanatçıları Sergisi”nde toplam 70 eser yer alıyor. Kazakistanlı Ressam Orazbek Yessenbayev’in kişisel sergisi ise 70 eserinden oluşuyor.

Serginin açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Özbekistanlı Sanatçılar adına Ortikboy Kazakov, Kazakistanlı Sanatçılar adına Andrey Orazbayev, kişisel sergisi açılan Kazakistanlı Sanatçı Orazbek Yessenbayev ile Milli eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu birer konuşma yaptı.

Çeşitli tekniklerle renk kombinasyonlarının kullanıldığı eserlerin yer aldığı sergiler, 11 Eylül tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda ziyarete açık olacak.