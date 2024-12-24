Özberkman Çifti: ''Olası kast kararı gelecek nesiller için verilmeli''

İsias Otel enkazında kalarak hayatını kaybeden Sahil Özberkman'ın annesi Esra ve babası Tayip Özberkman çifti, duruşmada yaptıkları açıklamalarla hem sorumluların cezalandırılmasını talep etti hem de gelecekte benzer acıların yaşanmaması için adalet çağrısında bulundu.

Esra Özberkman: "Kum Yığınından Çıktım, Yalanları Sabırla Dinledim"

Deprem anında yaşadığı dehşeti anlatan Esra Özberkman, bilinçli taksir kararını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Bire bir depremi yaşadım. Kum yığınından çıktım. Yalanları sabırla dinlemek zorunda kaldım! 4-5-6 Şubat’ta o otelde değildi diyerek varsayım üzerinden bilinçli taksir demek adil gelmiyor. Bilime inanıyoruz, kaderci değiliz. Deprem bir doğa olayıdır. ‘Binlerce insan öldü, 72 canın derdine düştünüz’ diyenler oldu. Evet, hepsi bizim derdimiz oldu. Bu mücadele, yeni çocuklar ölmesin diyedir.”

Tayip Özberkman: "Gerçeklerin Ortaya Çıkması İçin Kamu Görevlileri de Yargılanmalı"

Tayip Özberkman, konuşmasında en değerli varlığını kaybettiğini belirterek kamu görevlilerinin de yargılanması gerektiğini vurguladı:

“72 can da bizim için değerlidir. En değerlimi kaybettim. Bir kez daha ne kendimin ne bir Türkiye vatandaşının yakınını kaybetmesini istemiyorum. Gerçeklerin tam anlamıyla ortaya çıkması için kamu görevlilerinin de yargılanmasını istiyorum. Başka 6 Şubatlar yaşanmasın. Olası kastın uygulanmasını istiyorum. Gelecek nesiller için bu kararın verilmesini istiyorum.