Özbilen: Turizmi öldürüyoruz

Acapulco Resort Convention SPA Hotel Pazarlama Müdürü Özer Özbilen son günlerde basında yer alan “KKTC’de corona virüsü şüphesi” başlıklı haberleri eleştirdi. “Turizmi öldürüyoruz” diyerek isyan eden Özbilen, her gün otel rezervasyonlarının iptal edildiğini vurguladı.

Uçak bileti fiyatlarının yüksek olmasından yakınan Özer Özbilen, corona virüs şüphesi haberleri nedeniyle yeni rezervasyonların durduğunu kaydetti.

İşte Özer Özbilen’in paylaşımı şöyle:

Turizmi öldürüyoruz, her ateşi çıkanı corona şüphesi diye hastaneye kaldırıyoruz ve bunu bütün basın son dakika KKTC’de Corona Virüsü şüphesi olarak haberi veriyor ondan sonra zatürreymiş diyoruz ama zatürre olduğu aynı önemde ve son dakika olarak basında çıkmıyor sonuç: her gün rezervasyon iptali alıyoruz, uçaklar zaten pahalı birde taksit sınırlaması var üzerine virüs şüphesi haberleri binince yeni rezervasyonlarda durdu, tehlikenin farkında mıyız?

27/02/2020 18:35