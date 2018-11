Özbirim: Sürdürülebilir, yeşil binalar yapmak geleceğe borcumuzdur

Tasarruf etmenin insanlar ve ülke ekonomileri için ne kadar önemli olduğunu vurgulamak amacıyla 31 Ekim 1924 yılında kutlanmaya başlanan Dünya Tasarruf Günü, enerji kaynaklarının fazlaca sarf edildiği günümüz tüketim dünyasında çok daha değerli hale geldi ve geleneksel olarak her yıl kutlanıyor. Ülkemizde de sürdürülebilir çevre ve tasarruf bilinci ile 33 yıldır faaliyet gösterdiği inşaat sektöründe dünya standartlarını baz alarak projelerini hayata geçiren Kıbrıs Developments Direktörü Çağatay Özbirim, Dünya Tasarruf Günü’ne özel olarak önemli açıklamalarda bulundu.

“Bu önemli güne özel olarak enerji kaynaklarımızı israf etmeden, tasarruflu kullanmanın önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum” diyen Özbirim, her bireyin ve her kurumun kendi üstüne düşen görevi layıkıyla yerine getirmesi gerektiğini hatırlatarak ülkemizdeki inşaat ve gayrimenkul sektörüne kazandırdıklarına ilişkin şunları söyledi: “Bizler Kıbrıs Developments olarak sektördeki toplu konut anlayışına yeni bir soluk getirme çabasında olan bir şirketiz. Sürdürülebilirlik bizim için önemli. Sürdürülebilir, yeşil binalar yapmak sektör olarak geleceğe borcumuzdur diye düşünüyoruz. Bu sebeple ülkemizdeki standartlara ek olarak 1990 yılında İngiltere'de BRE tarafından geliştirilen ve dünyanın ilk yeşil bina sertifikasyon sistemi olan BREEAM sertifikasına başvurduk ve tüm kriterleri Kıbrıs Town Houses projemizde başarı ile uyguladık. İşin aslı BREEAM sertifikası sürdürülebilirliktir. Güneşten maksimum enerji tasarrufu ve enerjiyi kaynak olarak kullanmadır. İzolasyon tedbirleri ve materyallerin ısı kaybını önleyici materyallerin oluşu BREEAM sertifikasının esasıdır. Kıbrıs Town Houses’da kullanılan bütün materyaller BREEAM sertifikasına uygun ihale edildi, tedarik edildi ve yapıldı. Örneğin inşaatta kullanılan tuğla, yalıtımlı cam, armatür ve diğer malzemeler enerji tasarruflu ve sertifikalı ürünlerden seçildi. Kalitenin daha da artırılması noktası da ciddi bir kriter. Mesela duvarlar normalde 25 santimetrelik öngörülüyordu. Şimdi BREEAM sertifikası ile birlikte 35 santimetrelik duvarlar yaptık. Bu da iyi ısı yalıtımı anlamında ve sağlamlık açısından da önemli. Keza su tasarrufu tarafı ve bunun gibi bir çok örnek ortaya koyabiliriz. BREEAM sertifikası uluslararası bir standarttır”. BREEAM sayesinde Kıbrıs Town Houses projesinin, çevreci, ekonomik ve kullanıcılar için çok daha sağlıklı, sürdürülebilir bir yaklaşım izlemesi ile dikkat çektiğini vurgulayan Özbirim, buna güzel bir örnek olarak da Türkiye’nin en prestijli gayrimenkul ödüllerinden Sign Of the City Awards tarafından devam eden projelerde “En Yeşil Bina” kategorisinin tek finalisti olmalarını verdi.

Kıbrıs Developments’in Proje Tasarımı ve Pazarlama Bölümü Direktörü Harper Özbirim ise “Kıbrıs Town Houses ile tükenen bütün değerlerin karşısında duruyoruz’’ diyerek “Tükenen doğal değerlerin karşısında durabilmek için Uluslararası Yeşil Bina Sertifikasyonu olan BREEAM sertifikasını Kıbrıs’ta alan ilk ve tek yaşam alanı olma ünvanına sahip Kıbrıs Town Houses’ta %50 su tasarrufu, %30 enerji tasarrufu yakalayarak sürdürülebilir yapılar yarattık. Projelerimizi hayata geçirirken kendimize sorduğumuz en önemli sorulardan biri “yarına ne bırakıyoruz” sorusudur. Bu soruyu öncelikli olarak kendimize soruyoruz, sonrasında da projelerimize dair gerçekleştirdiğimiz tüm etkinlikleri bir farkındalık temeline oturtuyor ve hitap ettiğimiz kitleyi aynı soru özelinde düşündürmeyi amaçlıyoruz” dedi. Harper Özbirim, Kıbrıs Town Houses projesinin kaybolan bütün sosyo-kültürel, doğal ve mimari değerlerin karşısında duran, yarına bırakılacak örnek bir konut projesi olduğunu belirtti.

Kıbrıs’ın 33 yıllık öncü inşaat şirketi Kıbrıs Developments, özellikle Alsancak’taki son projesi Kıbrıs Town Houses ile kültürümüzün ve geleneklerimizin sürdürülebilmesine gösterdiği duyarlılığın yanı sıra, çevre ve doğal kaynakların sürdürülebilirliğine ve yaşam koşullarının iyileştirilebilmesine yönelik de hassas bir yaklaşımla geleceğe uygun yapılar hayata geçiriyor. Konforun yanı sıra tasarruf ve sürdürülebilirliğe destek veren akıllı ev sistemlerinin Kıbrıs Town Houses’da her ruh haline uygun olarak programlanabilen mOod isimli konut modelindeki örnek uygulaması da büyük beğeni kazanıyor.