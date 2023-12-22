Özcan Çevik’in ölüm sebebi ''solunum yetmezliği''

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22/12/2023

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Özcan Çevik’in ölüm sebebi ''solunum yetmezliği''


Çamlıköy’de ikametgahında ölü bulunan Özcan Çevik’in (E-64) ölüm sebebinin “By Pass'lı Aterosklerotik Hastalığı, Eski ve Yeni Geçirilmiş, Myokard Infarktüsleri, Dolaşım ve Solunum Yetmezliği" olduğu açıklandı.

Polisin açıklamasına göre, Çevik'in ölüm sebebi yapılan otopside belirlendi.

-Ülkeye girişte yolcu beraberinde uyuşturucu bulundu

Öte yandan Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye bugün sabah giriş yapan O.G.’nin (E-25) şüpheli hareketleri üzerine Gümrük ve Rüsumat Dairesi Memurları tarafından eşyaları içerisinde yapılan aramada, yaklaşık 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak, emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

22/12/2023 17:31
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TAGS: Özcan Çevik, ölüm sebebi
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