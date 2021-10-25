Özcan Deniz-Feyza Aktan kavgasının perde arkası!

tv8'de yayınlanan '2. Sayfa' programına telefonla bağlanan Feyza Aktan'ın açıklamaları şöyle:

"Bu olayın iki gün öncesi var. Planlanmış bir olay. Biliyorsunuz benden arabayı aldılar. Kuzey'i okula Özcan'ın şoförü getirip götürüyordu. Bir gün öncesi şoför bana mesaj attı, 'Hastayım, yarın Kuzey'i alamayacağım' diye..."

"ARADIM AÇMADI, MESAJA CEVAP VERMEDİ"

"Şoföre 'Tamam, Özcan ile hallederiz' dedim. 'Özcan Bey de alamayacak' dedi. Sabah aradım açmadı, mesaj attım dönmedi. Çocuğu okula taksiyle götürdüm. Gün içinde sürekli yarını organize etmeye çalıştım. Babayla kontak kuramadığım için, yine şoförle görüştüm..."

"Şoför 'Ben bir süre Kuzey'i okula götüremeyeceğim. Bana böyle talimat geldi. Lüften Özcan Bey ile irtibat kurun" dedi. Özcan'a 'Lütfen kişisel hırslarını bu konudan uzak tutalım. Taksi bulmak çok zor. Takside bebek koltuğu olmadığı için ben bunu uzun vadede kullanamam' şeklinde mesajlar attım..."

"KAPYI AÇTIM, BAĞIRMAYA BAŞLADI"

"Olay sabahı saat 09:00'da okul başlıyor. 10:00'da da Özcan'ın görüş saati başladı ama gelen olmadı. Bu izlediğiniz görüntü sabah 10:00'da. Kapıyı açtım, bağırmaya başladı. 'Oğlumun önlüklerini neden giydirmedin, neden çocuğun üstünde formaları yok' dedi..."

"Ben de gülerek 'Saatin farkında mısın, hemen giydirip veriyorum' dedim. Bağırmaya devam etti. O gün o kadar gözü dönmüş bir şekilde geldi ki... Çünkü velayet davamız yaklaştı ve ellerinde bir görüntü olmak zorundaydı. Çocuğun kapıya çıktığını fark ettiğim anda, kapıya yöneldim ve Kuzey'i içeri yolladım..."

"BAŞIMA YENİ BİR OYUN SARMA"

"Şov devam etti. 'Vurma' diye yüklendi. Sonra yengeyi aradım. 'Kuzey'i Özcan'a verir misin?' dedim. 'Özcan çıktı' dedi. Özcan'a mesaj attım, 'Çocuğu gel al, başıma yeni bir oyun sarma' dedim. Cevap yok. 1-2 saat sonra polis aradı. 'Özcan Bey'e ve çocuğunuza şiddet uyguladığınız için hakkınızda şikayet var' dediler..."

"Polis arabası ile hastaneye gittik. Çocuk muayene edildi. Dönüş yolunda kucağımda uyudu. Özcan'a 'Çocuğu sana bırakacağım' dedim. İnatla beni kendi evime yönlendirdi. 'Siz eve geçin, ben alacağım' dedi. Tekrar bir şeyin peşinde olduğunu anladım..."

"Avukatım 'Karakola dönelim, çocuğu orada alsın' dedi. Bir saat bekledim gelen olmadı. İfade vermeye yukarı çıktım. Kuzey'i bahçede teyzesinin yanında bıraktım. Yanlarında Özcan'ın abisi de vardı. O sırada içeri polisler girdi. Beni tutuklamaya geldiler sandım. 'Çocuğu babasına vermemişsiniz, acilen çocuğu babaya teslim etmeniz gerekiyor' dediler..."

"KAMERALAR 7x24 BİZİ İZLİYOR"

"Gönderdiğim mesajları polislere gösterdim. Çocuğu babasına vermeye çalışan benim. Akşam 20.30'a kadar karakoldaydım. Bunlar 15 Eylül'e ait görüntüler ama velayet duruşmasının yapıldığı saatte servis edildi. Bu kameralar Özcan'ın evimin önüne yerleştirdiği kameranın görüntüleri. 7x24 bizi izliyor..."

"BUGÜN OLSA O TOKADI YİNE ATARIM"

"Bunların başıma geleceğini biliyordum. O kameraların orada olduğunu bile bile bu olayı yaşadım. Hırsımla, öfkemle o tokadı attım. Bugün de olsa o tokatı atarım. Annesi olarak, Kuzey'i korumak adına o tokat hep yapacağım bir şey. Bir daha Kuzey'in psikolojisini etkileyecek bir tavırla karşılaşırsam aynı şeyi yaparım..."

"Olayın iki dakika önceki kısmı var, kesilen kısım. Onlar yayınlansa bugün bunları anlatmak zorunda kalmazdım. Videonun tamamı yayınlansaydı Özcan Deniz'in yaptıkları da görülürdü. Planlanan, hazırlanan bir günün sonucuydu. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil..."

"BÜTÜN AİLE 'KREDİ KARTI' DİYOR"

"Yaşanan tüm süreçleri, neden bu noktaya geldiğimizi ve neler yaşadığımızı yakın zamanda paylaşacağım. Böyle bir şey olsa bile, çocuğunun annesi olan bir kadın için bunların yazılmayacağını herkes bilir. 'Kredi kartı' bana ilk söylenen şey değil ki. Bütün aile sürekli aynı şeyi söylüyor..."

"Ben delillerle çıktım. Benim onlara açtığım herhangi bir maddi dava varsa koysunlar önüme ben de 'Haklılar' diyeyim. Sürekli olarak 'O kadın değilim' demeyi güzel bulmuyorum. Diğer taraf bu konuda direniyor olabilir ama ben buna prim vermeyeceğim."

"SEN KREDİ KARTI DEĞİLSİN OĞLUM"

Öte yandan duruşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özcan Deniz'in sert sözleri gündem oldu. Oğlu ile fotoğrafına uzunca bir not düşen şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Sen evlatsın... Kişilik hakları olan bir bireysin. Kimsenin şöhret basamağı, deney tahtası, hırs ve çıkar kapısı ve en önemlisi 'kredi kartı' değilsin. "Senin küçük bedeninin arkasına sığınıp bunları yapan herkes, kimliği ne olursa olsun bize akıttıkları her damla gözyaşımızın hesabını yargı karşısında verecekler canım oğlum. Bastığın toprağa, aldığın her nefese kurban olacak güçlü bir baban var senin."

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25/10/2021 15:46