Özcan Deniz'e tokat atan Feyza Aktan: Pişman değilim

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın kavga görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Deniz'e tokat attığı görülen Aktan, "Yaşananlardan hiç pişman olmamakla birlikte asla taviz vermeyeceğim bir olayın sonucuydu" dedi.

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23/10/2021

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Özcan Deniz'e tokat atan Feyza Aktan: Pişman değilim

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a açtığı velayet davasının dördüncü duruşması görüldü. Basına kapalı olarak görülen duruşmada 3 tanık dinlendi ve dava 14 Aralık'a ertelendi.

Mahkeme sonrası ikilinin daha önce yaşadığı ve güvenlik kameralarına takılan şiddet görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerden sonra Feyza Aktan, açıklama yaptı ve pişman olmadığını söyledi

Aktan, "Uzun süredir zorlu bir süreçten geçiyorum. Medyaya servis edilen görüntüler de yaşananlardan hiç pişman olmamakla birlikte asla taviz vermeyeceğim bir olayın sonucuydu. Yaşadığım süreçlerle ilgili yakın bir zamanda açıklama yapacağım. Sevgiler..." diye konuştu.

 

23/10/2021 12:38
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TAGS: Özcan Deniz, Feyza Aktan, kavga
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