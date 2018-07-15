Özcan Deniz’in acı günü

Deniz’in geçtiğimiz aylarda yaşadığı babalık sevinci, aynı hastanenin iki üst katında kanser tedavisi gören babası Sadık Deniz’in durumunun ağırlaşmasıyla burukluğa dönüşmüştü. Sadık Deniz, 1 yıldır kanserle mücadele ediyordu. Sadık Deniz’in cenaze namazı bugün Zekeriyaköy Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak. Deniz, cenaze namazından sonra Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek. Deniz, 1 yıldır kanserle mücadele eden babası Sadık Deniz'in torununu görmesi için eşini aynı hastaneye yatırmıştı.