Özcan Deniz'le eski eşi Feyza Aktan arasındaki darp davasında yeni gelişme!

Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasında devam eden darp davasında yeni bir gelişme yaşandı. Eski eşi Feyza Aktan tarafından darp edildiğini öne süren Özcan Deniz, yeni duruşmada mahkemede hazır bulundu ancak tutuksuz yargılanan Feyza Aktan ile Eda Aktan duruşmaya katılmadılar. Yaşadıklarını anlatan Deniz, "Amacım tamamen Feyza Aktan'ın şiddetle ilgili durumunu törpülemek" dedi.

Sanatçı Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan'ın arasında süre gelen darp davasında yeni bir gelişme yaşandı. Feyza Aktan'ın eski eşi Özcan Deniz'i darp ettiği iddia edilmiş ve Aktan hakkında, 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından yargılanma başlamıştı. Görülen duruşmada Özcan Deniz ile avukatları hazır bulunurken, tutuksuz şekilde yargılanan Feyza Aktan ile Eda Aktan duruşmaya katılmadılar. İki ismi de avukatları temsil etti.

"HEM ÇOCUĞUMU ALMAK HEM DE BU KONUYU KONUŞMAK İÇİN EVE GİTTİM'

Duruşmada beyanda bulunan müşteki Özcan Deniz, 'Olay tarihinde oğlumun velayet günü kanunen bendeydi. Çocuğum anaokuluna gidiyordu. Feyza Aktan, çocuğun okula gitmesiyle ilgili sorun çıkartıyordu. O gün okuldan aradılar ve oğlum Kuzey'in okula gelmediğini söylediler. Ben de hem çocuğumu almak hem de bu konuyu konuşmak için eve gittim. Bana 'bekle' dediler. Yarım saat sonra çocuk hazırlanmamıştı. Ben de Feyza'ya çocuğun neden hazır olmadığını sordum' şeklinde konuştu.

O sırada sanık Feyza Aktan'ın öfkelenerek elini tırnaklarıyla çizdiğini söyleyen Deniz beyanının devamında, 'Ben de bunu yapmaması gerektiğini ve çocuğu hazırlamasını istedim. Çocuğu yere bırakan Feyza Aktan, daha da sinirlenerek bana şiddetli bir şekilde saldırmaya başladı. Ardından orada kameraların olduğunu anladı ve benim de kendisine saldırmam için üstüme daha da gelerek beni tahrik etmeye başladı. Benim üstümü başımı parçalayan Feyza Aktan'ın bu durumunu oğlum görmeye başladı ve 'baba' dedi. O sırada Feyza, içeri alayım derken çocuğun kafasını kapıya çarptı. Sonra tekrar dışarı çıkan Feyza, 'bana kameraların önünde şov yapma' diye bağırarak kendisi kameraların önünde kendisini illegalleştirmeye çalıştı' ifadelerini kullandı.

'AMACIM TAMAMEN FEYZA AKTAN'IN ŞİDDETLE İLGİLİ DURUMUNU TÖRPÜLEMEK'

Deniz mahkemedeki beyanının devamında, 'Ardından jandarmaya haber verdim. Çocuğumu karakolda icra yoluyla Feyza'dan aldım. Feyza beni evin içine çekmeye çalıştı, mesajlar attı ancak çocuğum hasta olduğu zaman evine birkaç kez gitmek zorunda kaldım. Amacım tamamen Feyza Aktan'ın şiddetle ilgili durumunu törpülemek ve bunun suç olduğunu anlamasını sağlamaktır. Onun sürekli ileri seviyeye taşıdığı şiddet eylemini yasalar dahilinde engellemektir. Şikayetimin asıl sebebi de budur. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum' dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, davaya konu şiddeti içeren kamera kayıtlarının istenmesine ve görüntülerde kriminal incelemelerinin yapılması için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

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04/11/2022 09:06