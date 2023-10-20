Özcanhan’a KTSYD’de son veda
20/10/2023
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) kurucu başkanı, Kıbrıs Türk basınının duayen isimlerinden Özcan Özcanhan KTSYD’nin Lefkoşa’daki merkezindeki anma töreni ile uğurlandı. Gerçekleşen anma töreninin ardından Özcanhan Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.
KTSYD’deki anma töreninde KTSYD Başkanı Necati Özsoy, KTSYD eski başkanlarından Ertan Birinci, Gazeteciler Birliği Başkanı Emin Akkor, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, gazeteci Akay Cemal, Gazeteciler Birliği eski başkanı, milletvekili Sami Özuslu ve Dış Basın Birliği’ni temsilen Fevzi Tanpınar birer konuşma yaptı.