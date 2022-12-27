Özçelik: Yeni yıl yoğunluğu için tüm önlemlerimizi aldık

Ercan Havalimanı yeni yıl öncesi ve sonrasında özel uçaklar hariç, 304 uçağa ve giriş-çıkış yapan binlerce yolcuya hizmet verecek.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamada, Ercan Havalimanı 29 Aralık 2022 ile 2 Ocak 2023 tarihleri arasında 304 uçağa ev sahipliği yapacak.

Ercan Havalimanı yeni yıl öncesi ve sonrasında oldukça yoğun trafik yaşayacak. T&T Havalimanı İşletmeciliği yolcuların uçuşlarını güvenli ve rahat gerçekleştirebilmeleri için sektör ile birlikte tüm önlemleri aldı.

Havaalanında en fazla yoğunluk 29 ile 30 Aralık 2022 ve yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak Pazar günü yaşanacak. Gelişler olduğu kadar gidiş seferleri de yoğun geçecek.

Ercan Havalimanı’na uçuş gerçekleştiren Türk Hava Yolları, Pegasus Hava Yolları, ve Anadolujet Hava Yolları yeni yıl nedeniyle ek seferler koymuş durumda. Ayrıca, yılbaşı nedeniyle özel charter seferler de gerçekleştirilecek.

En fazla uçuş 30 Aralık 2022’de

Ercan Havalimanı 30 Aralık 2022’de yoğun bir uçak trafiği yaşayacak. 30 Aralık’ta 44 geliş ve 40 gidiş olmak üzere 84 uçağa hizmet verilecek. Yeni yılın ilk günü ise 29 geliş ve 32 gidiş olmak üzere 61 uçak Havalimanına iniş yapıp kalkacak. Gidiş seferinde Ercan Havalimanı’nda yatan üç uçak yolcu alıp sefer gerçekleştirecek.

29 Aralık Perşembe günü Ercan Havalimanı’na 32 uçak teker koyarken 32 uçak da havalimanından ayrılacak. 30 Aralık Cuma günü Ercan’a 44 uçak gelip 40 uçak olmak üzere 84 uçuş gerçekleştirilecek. 4 uçak havalimanında yatacak ve ertesi günü uçuş gerçekleştirecek.

Senenin son günü olan 31 Aralık’ta ise havalimanına 22 uçak gelirken, 22 uçak olmak üzere 44 uçağa hizmet verilecek.

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2023’te Ercan Havalimanı’na 61 uçak gelip gidecek. 1 Ocak’ta 29 uçak gelirken, 32 uçak da havalimanından ayrılacak. 3 uçak havalimanında yatacak. 2 Ocak Salı günü ise 26 uçak geliş 25 gidiş olmak üzere toplam 51 uçak Ercan’a gelip gidecek. 1 uçak havalimanında yatacak ve ertesi gün yolcularını alarak alandan ayrılacak.

Özçelik: Yeni yıl yoğunluğu için tüm önlemlerimizi aldık

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, yeni yıl dolayısıyla Ercan Havalimanı’nı kullanan yolcuların rahat, güvenli ve sağlıklı bir yolculuk yapmaları için gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Yılın son günleri ile yeni yılın ilk günlerinin Ercan Havalimanı’nda çok yoğun geçeceğini ifade eden Özçelik, “Yolcularımıza bugün olduğu gibi yeni yıl öncesi ve sonrasındaki günlerde de her zamanki gibi en iyi hizmeti vermeye devam ediyoruz. Bir yılı daha geride bırakacağımız bu günlerde ülke turizmine ve eğitimine katkı koyan havayollarımıza, ülke turizmine katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza özellikle incoming yapan turizm firmalarına, otellerimize, üniversitelerimize, ayrıca sağladıkları hizmette turizme destek olan ulaşım firmalarına katkıda bulunan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

1 Ocak 2023’te 61 sefer

Özçelik, Ercan’ın 5 günde ek seferler dâhil 304 uçağa hizmet vereceğini ifade ederek, 2023’ün ilk günü olan Pazar günü gelip giden 61 uçağa hizmet verileceğini ifade etti.

Özçelik, yeni yılda yoğun bir trafik bekledikleri için yeni yıl öncesinde Sivil Havacılık Dairesi, Türk Hava Yolları (THY), Pegasus Hava Yolları ve AnadoluJet Hava Yolları ile diğer charter sefer yapacak hava yolları ile birlikte Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sivil Havacılık, İstanbul Handling, polis, muhaceret ve Gümrük Dairesi ile koordinasyonun yapıldığını ve gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakarak yeni bir yıla umutlarla girileceğini kaydeden Özçelik, yolcuların yanında KKTC ve Türkiye halkı ile tüm insanlığa yeni senenin sağlık, huzur, mutluluk ve esenlik getirmesini diledi.

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27/12/2022 11:29