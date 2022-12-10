Özcenk: Finansı bulmak bizim işimiz

UBP’nin Gazimağusa Belediye Başkan adayı Dr. Erdal Özcenk, çağdaş bir belediyecilik anlayışı ile şehri yöneteceklerini söyleyerek, vatandaşların talepleri doğrultusunda projeler hazırladıklarını kaydetti.

Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Belediye Başkan Adayı Erdal Özcenk, Kanal T’de yayınlanan Yerel Yaşamdan Dikkatimizi Çekenler programına konuk oldu.

Çağdaş belediyecilik vizyonuyla ortaya çıktıklarını söyleyen Özcenk, elektronik belediyeciliği hayata geçirip, 7 gün 24 saat vatandaşa hizmet edecek bir yapı kurulacağını kaydetti.

Çağdaş belediyecilik anlayışında doğaya ve çevre temizliğine çok önem verilmesi gerektiğini, katılımcılık anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Dr. Özcenk, Kent Konseyleri kurarak kenti halk ile birlikte yöneteceklerini dile getirdi.

“Hesap verebilir ve şeffaf bir belediyecilik anlayışı ile belediyeyi yöneteceklerini belirten Dr. Özcenk, belediyenin mevcut yapısını incelediklerini ve mali yapıyla işe başlanacağını kaydetti.

“Finansı bulmak bizim işimiz”

Özcenk şöyle konuştu:

“Belediyemizin 150 milyon TL’lik bir borcu var.. 48 milyonu bankalara, geriye kalan kurum kuruluş ve şahıslar. Banka borcu zaten rutin ödeniyor. Diğer borçları da yapılandırıp ödeyeceğiz. Nasıl mı yapacağız, belediyenin gelirlerini artıracağız. Zaten 51/95 belediyeler yasası değişiyor biliyorsunuz, belediyelerin gelirleri artacak. Havuz sistemi gelecek, sadece nüfus değil yüz ölçümüne göre de katkılar alınacak. Ayrıca biz belediyeye gelir getirecek ve istihdam olanakları sağlayacak projeler hazırladık. Tüm bunlar belediyemizin gelirlerini artıracak”

Finans kaynağı bulmanın yönetimlerin işi olduğunu ifade eden Erdal Özcenk, iyi projelerle kaynağa ulaşımın kolay olacağını kaydetti.

Özcenk, “Projelerimizi yapacağız ve finansörlerden alacağız. Doğru proje yaptığınızda Yardım Heyeti’ne götürürsünüz ve alırsınız. Önemli olan düzgün bir proje hazırlamaktır. Biz bunun sözünü de aldık” dedi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin varlığına vurgu yapan Özcenk, “Projeler hazırlanırken bilimden faydalanacaksınız. Bizim bu konuda DAÜ gibi bir şansımız var” diyerek belediye ile üniversitesinin daha sıkı çalışmalar yapacağını söyledi.

“Maraş açılımı devam edecek”

Maraş’ın açılımının gerçekleştirildiğini ve yeni dönemde kimsenin mülküne giriş yapmadan kamusal alanların açılımının süreceğini belirten Özcenk, “Maraş’taki açılımlar da belediyenin gelirlerini artıracak. Ayrıca burada yeni iş imkanları sağlanacak” diye konuştu.

Projelerinde de bahseden Özcenk, Maraş’ın düğün salonu ihtiyacı olduğunu ve bunu yapacaklarını ifade etti:

Açık Hava Alış Veriş Merkezi projesi

“Maraş’a düğün salonu, Tuzla-Mutluyaka ölçeğine konumlandıracağımız yeni bir MGA projemiz var. Salamis yolu üzerine Açık Hava Alış Veriş Projesi hazırladık. Maraş’a düğün salonu, Tuzla-Mutluyaka ölçeğine konumlandıracağımız yeni bir MGA projemiz var. Salamis yolu üzerine Açık Hava Alış Veriş Projesi hazırladık. Burada hem insanımız alış veriş yapabilecek, hem de buraya konumlandıracağımız çocuk parkları, spor alanları ile vatandaşlarımız güzel zaman geçirebilecek”

Çocuk oyun alanları yapılacak

Vatandaşın belediyeden beklentileri üzerine araştırmalar yaptıklarını ve çocuklu ailelerin oyun parkı ihtiyacı hissettiğini gördüklerini anlatan Özcenk, bunla ilgili projeler hazırladıklarını dile getirdi: “Belediyenin yeşil alanları var. Mağusamızda bu yeşil alanlar ya otopark ya moloz yığını olarak kullanılıyor. Biz bu yeşil alanları gerçek anlamda yeşillendirip çocuk oyun parklarına çevireceğiz. Tabi sadece çocuklar için değil gençlerin ve yetişkinlerin de ihtiyacıdır nefes alacak alanlar, bunları hayata geçireceğiz, sözünü veriyoruz”

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10/12/2022 14:27