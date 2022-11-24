Özcenk, öğretmenler gününü kutladı

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24/11/2022

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Özcenk, öğretmenler gününü kutladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Belediye Başkanı adayı Dr. Erdal Özcenk, Mağusa’daki okulları ziyaret ederek, öğretmenler gününü kutladı.

Belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte okulları ziyaret eden Dr. Erdal Özcenk, öğretmenlere çiçek takdim etti. Öğretmenlerin gününü kutlayan Özcenk, ziyaretlerde öğretmenlerin yaşadığı sorunları da dinledi. Dr. Erdal Özcenk, ziyaretler sırasında öğretmenlerin devlet gelişimindeki rolüne vurgu yaparak öğretmenlerin toplum üzerindeki değerlerinin altını çizdi.

24/11/2022 16:46
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TAGS: Özcenk, öğretmenler günüi
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