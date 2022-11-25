Özcenk Perşembe Pazarı’nı gezdi

ads ads ads ads
25/11/2022

ads
Özcenk Perşembe Pazarı’nı gezdi

UBP'nin  Gazimağusa Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Erdal Özcenk, Gazimağusa Perşembe Pazarı’nı ziyaret etti.

Özcenk'in seçim ofisinden verilen bilgiye göre, Perşembe Pazarı’ndaki esnafla görüşerek sorunlarını dinleyen Özcenk, daha sonra pazara gelen vatandaşlarla sohbet etti.

Hem pazar esnafı hem de pazara gelen Mağusalılarla bir araya gelen Özcenk, ziyarette hem esnaf hem de vatandaşın nabzını tutma imkânı bulduğunu ifade etti. Mağusa halkının gösterdiği ilgiden dolayı memnuniyetini dile getiren Özcenk, “Gördüm ki, hepimizin kalbi Mağusa için atıyor” değerlendirmesinde bulundu.

25/11/2022 18:06
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Özcenk Perşembe Pazarı’nı gezdi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.