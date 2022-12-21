Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Gazimağusa Belediye Başkan adayı Erdal Özcenk, yerel seçimlere yönelik açıklamalarda bulundu.

Gazimağusa Belediyesi’nin mali yapısını incelediklerini ifade eden Özcenk, “Bankalara ve piyasaya borçlar var ama bunlar çözülemeyecek durumda değil” dedi.

Belediyenin gelir ve gider dengesini kuracaklarını belirten Özcenk, “Merkezi hükümet ile güçlü bir iş birliği içerisinde finansman kaynaklarına erişimi hızlandıracağız” ifadelerini kullandı.

Özcenk, Gazimağusa Belediyesi’nin ekonomik sıkıntılarının 1 yıl içinde çözeceklerinin sözünü verdi.

Hazırladıkları vizyoner projelerle belediyenin bir yandan gelirlerini artırırken, öte yandan da teknolojiye yapılacak yatırımlar ile harcama miktarlarının düşürüleceğini dile getiren Özcenk, böylelikle belediyenin ön kaynaklarının da daha iyi bir noktaya geleceğini söyledi.

Erdal Özcenk, “Biz belediyedeki kendi içimizdeki dönüşümü sağlarken diğer yandan da Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) fonlarından maksimum düzeyde faydalanacağız” dedi.

Hazırladıkları projelerin rahatlıkla kaynak alabileceğine dikkat çeken Özcenk, “Çünkü bizim projelerimizde hem istihdam olanakları var hem teknolojik yatırımlar var hem de kentsel dönüşümü destekleyen nitelikli çalışmalar var” ifadelerine yer verdi.

Dr. Özcenk, “Sözümüz söz, Mağusa’nın geleceği güçlü olacak” vurgusunu yaptı.

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21/12/2022 15:42