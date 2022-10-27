Özcezarlı, 3’üncü ölüm yıl dönümde kabri başında anılacak

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27/10/2022

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Özcezarlı, 3’üncü ölüm yıl dönümde kabri başında anılacak

Eğitim uçuşu sırasında düşen uçakta hayatını kaybeden Öğretmen Pilot Serkan Özcezarlı, 3’üncü ölüm yıl dönümde kabri başında anılacak.

Ailesinin verdiği bilgiye göre, Özcezarlı için 29 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da Cihangir'deki kabri başında anma töreni düzenlenecek.

Hava Sporları Federasyonu’na ait eğitim uçağı 29 Ekim 2019'da Geçitkale Havaalanı yakınlarında düşmüş, 46 yaşındaki öğretmen pilotlar Serkan Özcezarlı ve Hakan Çetinkaya hayatını kaybetmişti.

27/10/2022 13:26
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TAGS: Özcezarlı
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