Özcezarlı bugün uğurlanacak

Geçitkale Havaalanı pist yakınlarına düşen Hava Sporları Federasyonu’na ait eğitim uçağının düşmesiyle ilgili araştırma yapılıyor…

Uçuş eğitmenleri Serkan Özcezarlı ile Hakan Çetinkaya’nın yaşamını yitirdiği kazayı araştırmak üzere Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı’na bağlı 2 kişilik kaza/kırım ekibi, ülkeye geldi…

Kaza/Kırım ekibinin, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı başkanlığındaki Sivil Havacılık Dairesi teknik ekibi ile incelemelerine başladı. İnceleme ve tetkiklerin 3 gün sürmesi planlanıyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre inceleme sonrasında bir ön rapor hazırlanacak… Raporun 1 ay içinde hazır olması bekleniyor…

Hayatını kaybeden deneyimli pilot Serkan Özcezarlı için Başbakan Ersin Tatar’ın talimatıyla Spor Dairesi ve Hava Sporları Federasyonu’nun katkılarıyla bugün saat 10.00 da Geçitkale’deki hangar önünde tören düzenlenecek.

Törenin ardından Serkan Özcezarlı’nın naaşı bugün öğle namazının ardından Cihangir’de toprağa verilecek.

Aynı uçakta eğitim yaptıkları sırada hayatını kaybeden Hakan Çetinkaya’nın naaşı ise ailesinin isteği üzerine İzmir’de defnedilecek.

BRTK

31/10/2019 10:20