Özcezarlı için Geçitkale Havaalanı’nda tören düzenlendi

Uçak kazasında hayatını kaybeden Serkan Özcezarlı için bugün Geçitkale Havaalanı’nda tören düzenlendi…

Tatar: Ülke için çok talihsiz bir kayıp

Törende konuşan Başbakan Ersin Tatar ‘KKTC devleti kuruldu ve bu insanların özverileri ile göklerde bu bayraklar uçuruldu, ülke için çok talihsiz bir kayıp’ dedi.

Özcezarlı’nın naaşı daha sonra Cihangir’de toprağa verilecek…

Hakan Çetinkaya’nın naaşı ise dün akşam İzmir’e gönderilmişti. (BRT)

31/10/2019 11:53