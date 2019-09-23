Özçil, Gıda Güvenliğinin Önemine Dikkat Çekti

Gıda Yüksek Mühendisi İhsan Erol Özçil, Haber Kıbrıs Web Tv’de Özlem Boyar’ın hazırlayıp sunduğu, Herşeyden Biraz programına katılarak gıda güvenliği ile ilgili merak edilenleri yanıtladı. Özçil, obezitenin önüne geçilmesi ve toplumun bilinçli tercih yapabilmesi için ‘‘Trafik Işıkları Modeli’’nin Türkiye’de uygulamaya geçirildiğini anlattı. Özçil,Gıdalarda ‘‘Trafik Işıkları modeliyle’’ paketlenmiş gıdaların renklerle kotlanarak güvenlik derecesi oluşturulduğunu ve bu sayede insanların daha bilinçili tüketim yapabileceğini, bu uygulamanın ülkemizde de hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Özçil: Yasamızın olmaması en büyük problemimiz

Gıda Hukukunun en temel prensibinin halk sağlığını korumak olduğunu vurgulayan Özçil,yasalarada hala bir takım eksiklikler olduğunu,gıda mühendisleri olarak yasalarının olmamasının en büyük problemleri olduğunu anlattı.

Gıda kesim tahtaları bakteri yuvası olabilir!

Gıda Yüksek Mühendisi İhsan Erol Özçil ayrıca gıdalarda çapraz kontaminasyon konusuna da değinerek, bir çok farklı kaynaktan olabileceği gibi özellikle gıda kesim tahtalarının bakteri yuvası olabileceğine bu yüzden gıdalardan bulaşabilecek hastalıklara karşı da bilinçli olmamız gerektiğine dikkat çekti.

23/09/2019 12:53