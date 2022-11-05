Özçınar, 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi’ne katılıyor

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Uluslararası Turunçgil Konseyi’nin davetiyle yarın Mersin’e gidiyor.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden verilen bilgiye göre, Özçınar Mersin’de, 6-11 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi’ne katılarak sunum yapacak.

Özçınar, 7 Kasım Pazartesi günü, arıtma suyunun tarımda kullanılması konusunda sunum yaparak, bu konudaki uygulama hakkında bilgi ve detayları paylaşacak.

Kongre’ye Özçınar ile birlikte Cypfruvex Genel Müdürü Cemal Redif ve Tarım Bakanlığı yetkilileri de katılacak.

K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, tarım sektörüne ivme kazandırmak, özellikle bölgedeki narenciye ayağının tanıtılması ve pazarlama adına orada bulunacaklarını belirtti.

İlk olarak 1968 yılında Amerika’da başlayan Kongre, sonraki yıllarda her dört yılda bir dünyanın muhtelif ülkelerinde gerçekleştiriliyor.

Açılışı yarın gerçekleştirilecek kongre, sektörün paydaşlarını bir araya getirecek.

11 Kasım tarihine kadar Genel Kurul, olağan oturumlar, atölye çalışmaları, kongre öncesi ve sonrası teknik gezileri ile devam edecek.

Daha önce yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle ertelenerek 2022 yılında yapılması kararlaştırılan 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi’ne yaklaşık 60 ülkeden 2 bin 500’e yakın katılımcı bekleniyor.

Katılımcılar eş zamanlı yapılacak EXPO’da paydaşlarını tanıma fırsatı da bulacaklar.

Kongre sonunda 12-13 Kasım tarihlerinde ise, geleneksel Mersin Narenciye Festivali gerçekleştirilecek.

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05/11/2022 10:34