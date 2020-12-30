Özçınar: 2021 yılı en güzel başlangıçları müjdelesin

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, yeni yıl nedeniyle mesaj yayımladı. Özçınar, 2021 yılının en güzel başlangıçları müjdelemesini diledi.

2020 yılının zor ve mücadele dolu bir yıl olduğuna dikkat çeken Özçınar, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü nedeniyle herkesin ve her kesimin zorlandığı bir yıl olduğunu ifade etti.

Koronavirüse karşı mücadelenin henüz bitmediğine vurgu yapan Özçınar, “Belediyelerimiz bu mücadelede aktif şekilde yer almıştır. Hiç kuşkusuz bu mücadele sürecektir. Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği de belediyelere yönelik katkılarına devam edecek, halkımıza en iyi hizmeti vermek için de çalışmalarını sürdürecektir” ifadelerini kullandı.

Özçınar, tüm belediyeler adına, 2021 yılının en güzel başlangıçları müjdelemesini, en başta sağlık olmak üzere huzur ve mutluluğu da beraberinde getirmesini temenni ederek, hem ülke hem de dünya için güzel bir yıl olmasını diledi.

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30/12/2020 13:50