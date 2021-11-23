Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Özçınar, mesajında, öğretmenlerin emek, özveri, sabır ve hoşgörü barındıran çok kutsal, onurlu bir vazife yürüttüğünü ve gelecek nesli yetiştiren, her çocuğun hayatında kıymetli izler bırakan, toplumun en önemli bireyleri arasında olduğunu belirtti.

Özçınar, şunları kaydetti:

“Bu özel gün vesilesiyle, görevlerini layıkıyla yerine getiren tüm öğretmenlerimize en kalbi duygularımla sevgilerimi iletmek isterim.

Başta, Ulu Önder, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bugün aramızda olmayan öğretmenlerimizi rahmetle anarken, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yürekten kutlarım.”

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23/11/2021 10:22