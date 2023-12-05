Özçınar, 5 Aralık Kadın Hakları Günü’nü kutladı

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05/12/2023

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Özçınar, 5 Aralık Kadın Hakları Günü’nü kutladı


Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 5 Aralık Kadın Hakları Günü'nü kutladı.

Özçınar 5 Aralık Kadın Hakları Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Özçınar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“1934, Atatürk devrimlerinin en önemlilerinden biri olan, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıl dönümü…

Eşitlik için bugün ve her gün çalışmaya devam edelim.

Tüm kadınların eşitlik, özgürlük ve adalet için sürdürdükleri her türlü mücadeleyi selamlar, bu anlamlı günü yürekten kutlarım.”

05/12/2023 09:50
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TAGS: Özçınar, 5 Aralık, Kadın Hakları, Günü,
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