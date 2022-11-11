Özçınar, Almatı-Karasu Belediye Başkanı Utepov ile görüştü

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, ülkede bulunan Kazakistan Almatı-Karasu Belediye Başkanı Ashat Utepov ile görüştü. Belediyeler Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Utepov, bugün saat 11.30’da Özçınar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Belediyeler Birliği İdare Amiri Muammer Güneş ile Dış ilişkiler Sorumlusu Merih Beydola da hazır bulundu.

Özçınar, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile ilişkilerinin ileriye taşınmasından memnuniyet duyduğunu belirtti

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ile geliştirilen ilişkilerin ileriye taşınmasından çok mutlu olduğunu kaydeden Özçınar, Utepov’u ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, dost ve kardeş ülke Kazakistan ile ilişkilerin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Utepov da Özçınar’a misafirperverliği için teşekkür ederek aradaki dostluğun artarak devam etmesini temenni etti.

Ziyaret sırasında, çapan giyme töreni de yapılarak, Özçınar, Kazakistan’ın milli giysisi “çapan” giydi.

Utepov ayrıca, İdare Amiri Güneş ile Dış ilişkiler Sorumlusu Beydola’ya Kazakistan’ın geleneksel şapkası “takya” hediye etti. Özçınar da, Utepov’a ipek kozasından yapılmış el işi tablo taktim etti.

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11/11/2022 14:31