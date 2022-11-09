Özçınar, Atatürk'ü ebediyete intikalinin 84’üncü yıl dönümünde saygıyla andı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 84’üncü yıl dönümünde saygıyla andı.

Özçınar, yayımladığı mesajda, Atatürk’e çok büyük sevgi ve bağlılık duyan, ilke ve devrimlerini daha ilk günden kabullenip sahip çıkan Kıbrıs Türk halkının Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, zekası ve geniş ufku ile sadece Türk Milleti’ne değil, tüm dünyaya ışık tutan bir yol gösterici olarak benimsediğini belirtti.

“Bedenen aramızdan ayrılmış olsa da, kalplerimizde yaşamaya devam edecek olan Büyük Önder’in çizdiği yol, bugün olduğu gibi yarın da bizlere rehber olacaktır” diyen Özçınar, gururla, gösterdiği yolda ilerlemeye devam edecekleri Ulu Önder’i, sevgi, saygı, rahmet ve özlemle andı.

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09/11/2022 15:38